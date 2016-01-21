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Descontinuado
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, CD de MP3, USB, FM
Porta USB para carregamento
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
3.9
de 5
29
Críticas
joanramonb
21/01/2016
España
Comprador verificado
Ideal
Es ideal para espacios no muy grandes, hay que valorar el aparato en función de su categoría. A nivel doméstico, ideal.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2310 Microcadena
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niceguy123
17/01/2024
United Kingdom
Does what it does
its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.
Esta avaliação foi feita para BTM2310 Micro music system
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Xenomorph165
24/02/2021
United Kingdom
This is my favourite stereo I have ever had
I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing
Pontos positivos
Wide variety of modes
Pontos negativos
Volume too quiet
Esta avaliação foi feita para BTM2310 Micro music system
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