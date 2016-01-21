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  • Descontraia com música fantástica
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Descontinuado

Sistema Micro

BTM2310/12

3.9
| (29) Críticas
Descontraia com música fantástica
Ouça as músicas do seu smartphone, transmita a sua biblioteca de música via Bluetooth e reproduza CD de MP3 neste sistema de música compacto tudo em um da Philips. Carregue todos os seus dispositivos inteligentes, desde smartphones a tablets, com a porta de carregamento USB integrada.
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Obcecado pelo som

Descontraia com música fantástica

  • Bluetooth®

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Porta USB para carregamento

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Potência de saída máxima de 15 W

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

29

Críticas

2

21/01/2016

España

España

Comprador verificado

Ideal

Es ideal para espacios no muy grandes, hay que valorar el aparato en función de su categoría. A nivel doméstico, ideal.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM2310 Microcadena

Sim, recomendo este produto

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17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Does what it does

its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.

Esta avaliação foi feita para BTM2310 Micro music system

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24/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

This is my favourite stereo I have ever had

I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing

Pontos positivos

Wide variety of modes

Pontos negativos

Volume too quiet

Esta avaliação foi feita para BTM2310 Micro music system

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