CP0415
Anel vedante para tampa do copo do combinado para comida de bebé
Este anel vedante deve ser montado à volta da tampa do copo do combinado 4 em 1 para comida de bebé saudável Philips Avent antes da cozedura a vapor e o lado plano do anel vedante deve estar virado para fora, para garantir que não existem fugas durante a cozedura a vapor.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Peça substituível
