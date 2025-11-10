Anel vedante para tampa do copo do combinado para comida de bebé

Este anel vedante deve ser montado à volta da tampa do copo do combinado 4 em 1 para comida de bebé saudável Philips Avent antes da cozedura a vapor e o lado plano do anel vedante deve estar virado para fora, para garantir que não existem fugas durante a cozedura a vapor.