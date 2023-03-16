Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Escova térmica de substituição Escova térmica de substituição Escova térmica de substituição

      Essential Acessório de escova térmica

      CP1882

      Escova térmica de substituição

      A escova de cerdas térmicas seca o cabelo, reduz o frisado e aumenta o volume

      Ver todas as vantagens

      Essential Acessório de escova térmica

      Produtos semelhantes

      Ver todos Acessórios para cuidados do cabelo

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Produtos compatíveis

      Onde posso encontrar o número do modelo?
      Encontrar o número do produto
      Onde posso encontrar o número do produto?
      Produtos encontrados para Nenhum produto encontrado para

      Escova térmica de substituição

      Verifique a compatibilidade abaixo

      • modelador
      • Branco, rosa
      • Tamanho: 38 mm

      Substituição fácil de peças originais da Philips no seu produto

      Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.

      Especificações técnicas

      • Peça substituível

        Compatível com produtos de cuidados do cabelo
        HP8660/40
      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.