Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
CP1975/01
Massajador de couro cabeludo de substituição
O acessório de massajador de couro cabeludo com pinos macios estimula o couro cabeludo com vibração e calor suave, o que ajuda a secar o seu cabelo, ao mesmo tempo que massaja o couro cabeludo.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Peças substituíveis
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.