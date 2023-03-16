Termos de pesquisa

    Massajador de couro cabeludo de substituição

      Prestige Massajador do couro cabeludo

      CP1975/01

      Massajador de couro cabeludo de substituição

      O acessório de massajador de couro cabeludo com pinos macios estimula o couro cabeludo com vibração e calor suave, o que ajuda a secar o seu cabelo, ao mesmo tempo que massaja o couro cabeludo.

      Prestige Massajador do couro cabeludo

      Massajador de couro cabeludo de substituição

      • Secador
      • Branco, preto

      Especificações técnicas

      • Peças substituíveis

        Compatível com produtos de cuidados do cabelo
        • BHD286
        • BHD287
        • BHD827
        • BHD829
