CP2008/02
Cabeça de corte de substituição para Ladyshave
Esta cabeça de corte para a Philps Ladyshave inclui a unidade de lâmina e corte. Encaixa no corpo da sua unidade Ladyshave. A substituição de componentes perdidos, gastos ou danificados permite para manter a eficiência do seu dispositivo durante mais tempo.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Peças substituíveis
