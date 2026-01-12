Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
CP2362/01
Peça essencial para biberão
O anel de rosca faz parte do sistema anticólicas de duas peças Philips AventVer todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Compatibilidade
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.