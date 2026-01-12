Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    Resolução de problemas e assistência

    Philips Avent Philips Avent
    Rosca do biberão

    CP2363/01
    Ver especificações do produto
    CP2363/01 Philips Avent Philips Avent Rosca do biberão NOVO
    Nesta página
    Iniciar sessão ou criar uma conta

    Registe o seu produto

    Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
    Registar agora
    Voltar a outras questões
    Voltar a outras questões
    Apoio ao cliente

    Como podemos ajudar?

    Encontrar centros de assistência
    Contactar a Philips

    Estamos felizes por poder ajudar

    Contactar a Philips

    Estamos felizes por poder ajudar

    Produtos sugeridos

    Produtos sugeridos

    Produtos vistos recentemente

    Descubra o

    My Philips

    Registe-se para obter
    vantagens exclusivas

    Subscreve a nossa newsletter

    10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

    Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

    Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

    *
    Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
    O que significa isto?
    * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

    Perguntas mais frequentes

    Termos e Condições
    Procurar pedido
    Entre em contato connosco
    Livro de Reclamações
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

    Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.