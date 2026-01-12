Philips Avent Philips Avent Rosca do biberão
Peça essencial para biberão
O anel de rosca faz parte do sistema anticólicas de duas peças Philips Avent
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Philips Avent Philips Avent Rosca do biberão
Especificações técnicas
Peças substituíveis
Compatível com os tipos de produto
SCY903
