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Descontinuado
Proteja o seu iPad
Concebemos esta bolsa em neopreno almofadado e duradouro para proteger o iPad em viagem. Utilize-a como estojo de transporte ou como camada adicional de protecção dentro do seu saco. O fecho com pala mantém o iPad seguro, enquanto o design reversível assegura uma aparência divertida.
para iPad
Fabricado em neopreno macio, elástico mas resistente, este estojo confere uma camada de protecção almofadada ao seu dispositivo, para que o possa carregar com a certeza de que este está protegido.
Transporte o seu dispositivo no estojo para o proteger em viagem ou utilize-o como camada adicional de protecção dentro do seu saco ou mochila.
O fecho com pala foi concebido para manter o seu dispositivo dentro do estojo de forma segura, sem confusões de Velcro ou fecho de correr.