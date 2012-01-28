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Descontinuado

Bolsa macia

DLN1713/10

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Proteja o seu iPad

Concebemos esta bolsa em neopreno almofadado e duradouro para proteger o iPad em viagem. Utilize-a como estojo de transporte ou como camada adicional de protecção dentro do seu saco. O fecho com pala mantém o iPad seguro, enquanto o design reversível assegura uma aparência divertida.

Ver todos os benefícios

numa bolsa almofadada, reversível

Proteja o seu iPad

  • para iPad

Estojo almofadado em neopreno para uma protecção suave mas resistente

Estojo almofadado em neopreno para uma protecção suave mas resistente

Fabricado em neopreno macio, elástico mas resistente, este estojo confere uma camada de protecção almofadada ao seu dispositivo, para que o possa carregar com a certeza de que este está protegido.

Estojo de transporte pode ser utilizado como bolsa ou colocado no seu saco

Transporte o seu dispositivo no estojo para o proteger em viagem ou utilize-o como camada adicional de protecção dentro do seu saco ou mochila.

Fecho com pala para uma protecção sem confusões

O fecho com pala foi concebido para manter o seu dispositivo dentro do estojo de forma segura, sem confusões de Velcro ou fecho de correr.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 750.5 kB
  • 25 November 2023

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