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Descontinuado
Bolsa para iPad fácil de transportar
Transporte facilmente o seu iPad para todo o lado com a nossa pasta fina de tripla camada. O seu design fino com várias camadas dispõe de uma espuma com células de ar para absorver choques e de uma estrutura moldada para maior resistência. O interior sem pêlos evita riscos e limpa o seu dispositivo.
para iPad 2
Esta capa é concebida para fornecer protecção ao seu dispositivo - com estilo.
Este estojo foi concebido para adicionar protecção com volume mínimo, para que possa transportar facilmente o seu dispositivo no seu saco ou mochila para o proteger em viagens.
O design prático e elegante adapta-se a qualquer local e vai a todo o lado.