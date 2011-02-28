Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
DLN1774/10
Estojo ultra-fino
Este estojo fino e rígido combina a resistência com a leveza para uma protecção duradoura do iPad que permite um fácil transporte, quando está em movimento. O plástico rígido protege a parte posterior e os rebordos do seu dispositivo, enquanto permite um acesso total aos controlos.
para iPad 2
As aberturas desta capa permitem um acesso cómodo a todos os controlos e ao conector de base, pelo que pode utilizar o dispositivo enquanto este fica protegido no interior da capa.
Esta capa rígida é fabricada em policarbonato resistente que proporciona uma protecção robusta e transparente para o dispositivo.
Esta capa é fabricada num material duradouro feito à medida para se adaptar ao seu aparelho na perfeição. A colocação desta capa é rápida e fácil e fornece uma camada protectora ao seu dispositivo.