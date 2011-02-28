ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto

Descontinuado

Estojo rígido

DLN1774/10

Estojo ultra-fino

Este estojo fino e rígido combina a resistência com a leveza para uma protecção duradoura do iPad que permite um fácil transporte, quando está em movimento. O plástico rígido protege a parte posterior e os rebordos do seu dispositivo, enquanto permite um acesso total aos controlos.

Ver todos os benefícios

para protecção aerodinâmica

Estojo ultra-fino

  • para iPad 2

Acesso a todos os controlos e ao conector de base

As aberturas desta capa permitem um acesso cómodo a todos os controlos e ao conector de base, pelo que pode utilizar o dispositivo enquanto este fica protegido no interior da capa.

Capa em policarbonato transparente

Esta capa rígida é fabricada em policarbonato resistente que proporciona uma protecção robusta e transparente para o dispositivo.

Protecção instantânea e simples

Esta capa é fabricada num material duradouro feito à medida para se adaptar ao seu aparelho na perfeição. A colocação desta capa é rápida e fácil e fornece uma camada protectora ao seu dispositivo.

Especificações técnicas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis