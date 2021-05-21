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Descontinuado
EP2224/40
2 bebidas
Acessório p/ espuma de leite clássico
Cinzento caxemira
Ecrã tátil
O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.
O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.
Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.
3.5
de 5
17
Críticas
21/05/2021
Portugal
Funcionário da Philips
Comprador verificado
muito bom
[Employee of philipsglobal] maquina otima para ter em casa com 2 opções café em grão ou moído
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
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Dfs21
17/03/2021
Portugal
Comprador verificado
Tudo impecável
Muito boa máquina, algo demorado a limpeza do grupo central mas muito bom produto! Estou satisfeito
Sim, recomendo este produto
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FIMAG
09/05/2020
Portugal
Excelente Máquina!
Maquina robusta,que proporciona tiragem de café de excelente qualidade! Não podia estar mais satisfeito com o equipamento
Pontos positivos
Qualidade do café. Facilidade de funcionamento! Maquina robusta e com design interessante
Pontos negativos
Dimensoes do equipamento. Capacidade de armazenagem do grao
Sim, recomendo este produto
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Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
Com base em 70-82 °C
não incluído no conteúdo da embalagem