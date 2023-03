2 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade Desfrute do sabor delicioso e do aroma do café de grãos frescos, à temperatura ideal, graças ao nosso sistema de preparação inteligente. O acessório para espuma de leite clássico permite-lhe criar um cappuccino ou latte macchiato suave como seda com facilidade. Ver todas as vantagens

Buy Now This product is only available by subscription +

Este produto é elegível para redução do IVA Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras. Series 2200 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

This product is currently out of stock Learn More Subscribe now