4 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade

Desfrute do sabor delicioso e do aroma do café de grãos frescos, à temperatura ideal, graças ao nosso sistema de preparação inteligente. O acessório para espuma de leite clássico permite-lhe criar um cappuccino ou latte macchiato suave como seda com facilidade. Ver todas as vantagens