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  • 4 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade
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Descontinuado

Série 3200Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP3221/40

4
| (44) Críticas
4 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade
Desfrute do sabor delicioso e do aroma do café de grãos frescos, à temperatura ideal, graças ao nosso sistema de preparação inteligente. O acessório para espuma de leite clássico permite-lhe criar um cappuccino ou latte macchiato suave como seda com facilidade.
Ver todos os benefícios

Graças ao ecrã tátil intuitivo

4 cafés deliciosos de grãos frescos, com facilidade

  • 4 bebidas

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Preto Brilhante

  • Ecrã tátil

Desfrute de 4 bebidas com café à sua disposição

Desfrute de 4 bebidas com café à sua disposição

Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.

Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo

Seleção fácil do seu café com o ecrã tátil intuitivo

O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

44

Críticas

08/12/2021

Portugal

Portugal

produto muito bom

maquina perfeita alta qualidade , otimos materiais e sua função tirar café otimo o faz com toda perfeição

Pontos positivos

todas as vantagens

Pontos negativos

nada a apontar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

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06/12/2021

Portugal

Portugal

Fantástica

Sem dúvida a melhor máquina de café. Recomendo a 100%..

Pontos positivos

Café moído na hora

Pontos negativos

Nenhuma

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06/12/2021

Portugal

Portugal

O produto tira o melhor café.

Está máquina tira um otimo café. Utilizo a máquina de café no meu local de trabalho e de facto adoro. O café sai cremoso, perfeito. Recomendo esta máquina a quem for um bom apreciador de café

Pontos positivos

Ótimo cafés

Pontos negativos

O preço não é muito acessivel

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  2. Com base em 70-82 °C

  3. não incluído no conteúdo da embalagem