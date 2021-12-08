Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
EP3221/40
4 bebidas
Acessório p/ espuma de leite clássico
Preto Brilhante
Ecrã tátil
Saboreie as suas bebidas com café favoritas para momentos especiais. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina totalmente automática oferece-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!
O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.
O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.
4.0
de 5
44
Críticas
brancisco
08/12/2021
Portugal
Parte da promoção
produto muito bom
maquina perfeita alta qualidade , otimos materiais e sua função tirar café otimo o faz com toda perfeição
Pontos positivos
todas as vantagens
Pontos negativos
nada a apontar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Nokas
06/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Fantástica
Sem dúvida a melhor máquina de café. Recomendo a 100%..
Pontos positivos
Café moído na hora
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Gato36
06/12/2021
Portugal
Parte da promoção
O produto tira o melhor café.
Está máquina tira um otimo café. Utilizo a máquina de café no meu local de trabalho e de facto adoro. O café sai cremoso, perfeito. Recomendo esta máquina a quem for um bom apreciador de café
Pontos positivos
Ótimo cafés
Pontos negativos
O preço não é muito acessivel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3200 EP3221/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
Com base em 70-82 °C
não incluído no conteúdo da embalagem