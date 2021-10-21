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Descontinuado

ErgoFitAspirador sem saco

FC9252/01

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Máximo conforto, mínimo esforço

Sinta o alívio de uma limpeza mais confortável

Ver todos os benefícios

Com pega ComfortControl para uma limpeza mais fácil

Máximo conforto, mínimo esforço

  • Controlo remoto

Pega ComfortControl desenhada ergonomicamente

Pega ComfortControl desenhada ergonomicamente

Esta pega de design ergonómico contribui para a prevenção da tensão dos pulsos. O manuseamento é feito com apenas uma mão, sem qualquer esforço. Desfrute de limpeza mais fácil.

Controlos com a ponta dos dedos na pega

Controlos com a ponta dos dedos na pega

Através dos botões na pega, poderá utilizar o aspirador facilmente - sem se dobrar!

Ligação de mangueira rotativa para manuseamento mais fácil

Ligação de mangueira rotativa para manuseamento mais fácil

A mangueira apresenta uma ligação giratória com a pega, pelo que permite um manuseamento mais fácil e menos tensão dos pulsos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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100%

recomendam este produto

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21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!

Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.

Pontos positivos

καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού

Pontos negativos

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Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Data de utilização 2019-10-21

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Data de utilização 2019-10-21

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