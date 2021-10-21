Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Máximo conforto, mínimo esforço
Sinta o alívio de uma limpeza mais confortável
Controlo remoto
Esta pega de design ergonómico contribui para a prevenção da tensão dos pulsos. O manuseamento é feito com apenas uma mão, sem qualquer esforço. Desfrute de limpeza mais fácil.
Através dos botões na pega, poderá utilizar o aspirador facilmente - sem se dobrar!
A mangueira apresenta uma ligação giratória com a pega, pelo que permite um manuseamento mais fácil e menos tensão dos pulsos.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Ladams
21/10/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!
Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.
Pontos positivos
καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού
Pontos negativos
-
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Data de utilização 2019-10-21
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Data de utilização 2019-10-21