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Descontinuado
GC1710/02
Antiaderente
Este potente ferro aquece rapidamente e mantém temperaturas muito estáveis durante o funcionamento, facilitando a remoção eficaz dos vincos.
Base em Ceralon que desliza melhor em todos os tecidos.
Com a função Calc Clean basta expelir o vapor do ferro Philips para remover as partículas de calcário. Desta forma, prolonga a duração do ferro.
Prémios
Críticas