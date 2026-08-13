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Descontinuado
GC4625/02
Protecção de tecidos
O ferro a vapor Philips com saída de vapor contínuo de até 40 g/min fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
A função desligar automático desliga automaticamente o ferro quando não estiver a ser utilizado, (na posição vertical ou horizontal).
A protecção para tecidos delicados torna possível passar a ferro as suas peças mais delicadas a baixa temperatura com o máximo de vapor, sem deixar lustro.
Prémios
Críticas