Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
GC4640/02
Descontinuado
User Manual Philips Azur Steam iron
Remova até os vincos mais difíceis com o Ionic DeepSteam. Este poderoso ferro a vapor cria 50% mais partículas de vapor, penetrando nos tecidos resistentes como algodão e linho para que obtenha os melhores resultados!