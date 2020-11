Acabe de engomar 30 minutos mais cedo

Tão rápido e prático que nunca se irá preocupar com a possibilidade queimar a roupa. Acabe mais rápido com duas vezes mais vapor do que um ferro a vapor. Sem definições a configurar e com resultados mais rápidos com uma melhor remoção dos vincos. É fácil engomar todo o cesto de uma só vez. Ver todas as vantagens