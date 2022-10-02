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  • Acabe de engomar 30 minutos mais cedo
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Descontinuado

PerfectCare Compact PlusFerro com gerador de vapor

GC7920/20

3.9
| (15) Críticas | 80% recomendam este produto

1 prémio

Acabe de engomar 30 minutos mais cedo
Tão rápido e prático que nunca se irá preocupar com queimar a roupa. Acabe mais rápido com duas vezes mais vapor do que um ferro a vapor. Sem definições para configurar e com resultados mais rápidos com uma melhor remoção dos vincos. É fácil engomar todo o cesto de uma só vez.
Ver todos os benefícios

Em comparação com o ferro a vapor Philips Azur*

Acabe de engomar 30 minutos mais cedo

  • Pressão máx. da bomba de 6,5 bar

  • Jato de vapor até 430 g

  • Depósito de água amovível de 1,5 l

  • Bloqueio de transporte

Garantia de não queimar

Mesmo que esteja a executar várias tarefas ou se distraia, nunca queima as suas roupas. Graças à nossa tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro com gerador de vapor nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Quando precisar de lidar facilmente com vincos difíceis, confie no nosso vapor contínuo para executar as suas tarefas mais difíceis. Veja os vincos persistentes a desaparecer ao utilizar a função jato de vapor potente, ideal também para utilizar em cortinas ou arejar roupa pendurada.

Leve e compacto para utilização e armazenamento fáceis

Graças ao seu tamanho compacto, é leve e fácil de manusear enquanto engoma as suas roupas. Cabe até na sua tábua de engomar. Mas não pense que mais pequeno significa menos potente. Graças à nossa tecnologia exclusiva ProVelocity, construímos geradores de vapor potentes, leves e mais compactos do que nunca.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

15

Críticas

80%

recomendam este produto

3
2

02/10/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Espetacular

Em comparação com o ferro que tinha anteriormente, pesa menos e apesar do deposito ter menos capacidade, não noto diferença. Eficaz nos tecidos mais difíceis.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor

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16/05/2022

Portugal

Portugal

Ja deixei de lado o meu antigo ferro a vapor

Nao conhecia este modelo mas depois de muita pesquisa, estou 100% satisfeita. Relacao preco qualidade é excelente.

Pontos positivos

Intuito, Com bom vapor, facil de usar

Pontos negativos

Sem desvantagens

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14/12/2021

Portugal

Portugal

O ferro é muito eficaz e eficiente

Já o tenho há cerca de um ano. Aquece rápido e consigo passar qualquer peça de roupa. Adoro o facto de nunca queimar a roupa nem mesmo a forra da tábua de passar. Poder usar água da torneira também é uma mais valia para mim e o facto de conseguir fazer descalcificação. Não poderia estar mais satisfeita.

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Avisos legais

  1. Com base numa sessão de engomar de 2 horas

  2. Até 40% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o GC6734.