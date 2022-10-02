Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Pressão máx. da bomba de 6,5 bar
Jato de vapor até 430 g
Depósito de água amovível de 1,5 l
Bloqueio de transporte
Mesmo que esteja a executar várias tarefas ou se distraia, nunca queima as suas roupas. Graças à nossa tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro com gerador de vapor nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.
Quando precisar de lidar facilmente com vincos difíceis, confie no nosso vapor contínuo para executar as suas tarefas mais difíceis. Veja os vincos persistentes a desaparecer ao utilizar a função jato de vapor potente, ideal também para utilizar em cortinas ou arejar roupa pendurada.
Graças ao seu tamanho compacto, é leve e fácil de manusear enquanto engoma as suas roupas. Cabe até na sua tábua de engomar. Mas não pense que mais pequeno significa menos potente. Graças à nossa tecnologia exclusiva ProVelocity, construímos geradores de vapor potentes, leves e mais compactos do que nunca.
Prémios
3.9
de 5
15
Críticas
80%
recomendam este produto
STRESSADA 2
02/10/2022
Portugal
Comprador verificado
Espetacular
Em comparação com o ferro que tinha anteriormente, pesa menos e apesar do deposito ter menos capacidade, não noto diferença. Eficaz nos tecidos mais difíceis.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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Anabela_99
16/05/2022
Portugal
Ja deixei de lado o meu antigo ferro a vapor
Nao conhecia este modelo mas depois de muita pesquisa, estou 100% satisfeita. Relacao preco qualidade é excelente.
Pontos positivos
Intuito, Com bom vapor, facil de usar
Pontos negativos
Sem desvantagens
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Riona
14/12/2021
Portugal
O ferro é muito eficaz e eficiente
Já o tenho há cerca de um ano. Aquece rápido e consigo passar qualquer peça de roupa. Adoro o facto de nunca queimar a roupa nem mesmo a forra da tábua de passar. Poder usar água da torneira também é uma mais valia para mim e o facto de conseguir fazer descalcificação. Não poderia estar mais satisfeita.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Com base numa sessão de engomar de 2 horas
Até 40% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o GC6734.