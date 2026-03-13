ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Gerador de vapor pressurizado

Descontinuado

Assistência

Gerador de vapor pressurizado

GC8280/02

Gerador de vapor pressurizado

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

User Manual Philips Pressurised steam generator GC8280

  • PDF ficheiro, 14.3 MB
  • 13 March 2026

Potente mas surpreendentemente compacto, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão, tornando o engomar fácil e rápido. Graças ao depósito de água destacável de 1,4 litros, pode engomar durante horas sem interrupção.

  • PDF ficheiro
  • 18 August 2026

Perguntas mais frequentes

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).