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Descontinuado
Assistência
GC8280/02
Descontinuado
User Manual Philips Pressurised steam generator GC8280
Potente mas surpreendentemente compacto, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão, tornando o engomar fácil e rápido. Graças ao depósito de água destacável de 1,4 litros, pode engomar durante horas sem interrupção.