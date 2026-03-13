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Manuais e documentação

User Manual Philips 8500 series Pressurised steam generator

  • PDF ficheiro, 2 MB
  • 13 March 2026

Potente mas surpreendentemente prático. Este sistema de engomar Philips produz vapor contínuo a alta pressão. Pode voltar a encher o depósito de água amovível a qualquer altura e em qualquer local, tornando o engomar fácil e rápido.

  • PDF ficheiro
  • 29 September 2026

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