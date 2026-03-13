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Descontinuado
Assistência
GC8560/02
Descontinuado
User Manual Philips 8500 series Pressurised steam generator
Potente mas surpreendentemente prático. Este sistema de engomar Philips produz vapor contínuo a alta pressão. Pode voltar a encher o depósito de água amovível a qualquer altura e em qualquer local, tornando o engomar fácil e rápido.