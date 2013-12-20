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Descontinuado
Batatas fritas com um óptimo sabor e até 80% menos de gordura!*
A tecnologia Rapid Air exclusiva da Philips permite-lhe fritar alimentos com ar, tornando-os estaladiços no exterior e macios no interior. É necessária uma quantidade muito reduzida ou nenhuma gordura para assegurar uma textura perfeita e resultados deliciosos!
Fritadeira de baixo teor de gordura
Multifunções
Branco/lavanda
800 g
A tecnologia Rapid Air exclusiva da Airfryer permite-lhe fritar, assar e grelhar os petiscos e as refeições mais saborosos com menos gordura do que uma fritadeira convencional, utilizando uma quantidade muito reduzida ou nenhuma de óleo! A Airfryer da Philips com tecnologia Rapid Air também liberta menos cheiros do que as fritadeiras convencionais, é fácil de limpar, seguro e económico para a utilização diária!
O seu temporizador integrado permite-lhe predefinir tempos de cozedura até 30 minutos. A função de desligar automático inclui um indicador sonoro de "pronto". O controlo de temperatura totalmente ajustável permite-lhe predefinir a melhor temperatura de preparação para os seus alimentos, até 200 graus. Saboreie alimentos dourados e estaladiços como batatas fritas, petiscos, frango e carne. Tudo preparado à temperatura certa para o melhor resultado!
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.5
de 5
545
Críticas
96%
recomendam este produto
GabyAlg
20/12/2013
España
Me encanta. He comprado 5 en total. Una para mí y cuatro para familiares
Funciona de maravilla. Hace unas patatas frítas, sin nada de aceite, exquisitas. También nuggets, chanfaina, ...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airfryer Viva Collection HD9220/50
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airfryer Viva Collection HD9220/50
Vivuline
17/12/2013
España
Una de mis mejores compras!
La uso muchisimo, me saca de apuros, cocina rapido y parejo, un lujo en mi cocina!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airfryer Viva Collection HD9220/50
Sim, recomendo este produto
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yasesabe
16/04/2013
España
Es increible lo buena que esta la comida cocina con airfryer, muy buen producto!
Es increible lo buena que esta la comida cocina con airfryer, muy buen producto!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airfryer Viva Collection HD9220/40
Sim, recomendo este produto
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Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional.