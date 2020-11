Tecnologia Rapid Air para fritos mais saudáveis

A tecnologia Rapid Air exclusiva da Airfryer permite-lhe fritar, assar e grelhar os petiscos e as refeições mais saborosos com menos gordura do que uma fritadeira convencional, utilizando uma quantidade muito reduzida ou nenhuma de óleo! A Airfryer da Philips com tecnologia Rapid Air também liberta menos cheiros do que as fritadeiras convencionais, é fácil de limpar, seguro e económico para a utilização diária!