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Descontinuado
Assistência
HD9220/40
Descontinuado
Como utilizar as predefinições na Philips Airfryer?
Onde se encontra o número de modelo e de série na minha Airfryer da Philips?
Onde posso encontrar receitas para a minha Airfryer da Philips?
Posso usar papel vegetal/folha de alumínio na Airfryer?
Como e quando utilizar óleo na minha Philips Airfryer?
Quais batatas congeladas posso preparar na Airfryer?
Que quantidades posso preparar na Philips Airfryer?
Que tipo de comida posso preparar na Philips Airfryer?
Por que tenho de agitar os alimentos na Philips Airfryer?
Que tipo de forma para bolos posso utilizar na Philips Airfryer?
Como limpar a minha Philips Airfryer
Como posso obter a aplicação HomeID?
A minha aplicação Philips HomeID fechou ou falhou
O revestimento do recipiente/cesto da Airfryer descasca
A minha Philips Airfryer emite um ruído
A minha Philips Airfryer não é apresentada na lista de dispositivos da aplicação HomeID
A minha Philips Airfryer liberta fumo branco
A minha Philips Airfryer não funciona nem liga
Os alimentos da Philips Airfryer não estão estaladiços ou conforme esperado
As batatas fritas da minha Philips Airfryer não ficaram como esperava