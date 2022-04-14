ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Modelador multiusos

Descontinuado

Assistência

Modelador multiusos

HP4680/00

Modelador multiusos

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

Manual do utilizador

  • PDF ficheiro, 2 MB
  • 14 April 2022

Perguntas mais frequentes

Resolução de problemas

Garantia e serviço

Consulte os termos da sua garantia e inicia uma reparação ou troca de produto

Encontrar um centro de assistência

Encontre centros de assistência perto de si para reparações, diagnósticos e peças originais

Garantia

As nossas políticas de garantia de produtos

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).