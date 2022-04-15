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Assistência
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Posso utilizar o meu modelador de caracóis Philips em cabelo curto?
O alisamento é prejudicial para o cabelo?
O meu modelador de cabelo Philips contém amianto?
Posso enrolar o cabo à volta do meu modelador de caracóis Philips após a utilização?
Posso utilizar alisadores/modeladores de caracóis Philips no cabelo molhado?
Como posso limpar o meu modelador Philips?
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