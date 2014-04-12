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Descontinuado

SalonDrySecador

HP4940/00

4.3
| (4) Críticas
Os melhores resultados onde quer que esteja
Não saia de casa sem este secador. O SalonDry Travel é suficientemente pequeno para caber em qualquer mala de viagem. Dobrável e fácil de utilizar com 1600 W de potência de secagem, deveria ser o primeiro a entrar na mala.
Ver todos os benefícios

Secador de cabelo de viagem SalonDry

Os melhores resultados onde quer que esteja

  • 1600 W

  • Dobrável

  • Voltagem universal

  • Bolsa de viagem

1600 W para uma secagem delicada

1600 W para uma secagem delicada

Este secador de cabelo de 1600 W cria um nível de fluxo de ar perfeito e uma potência de secagem delicada para resultados magníficos, dia após dia.

Três regulações flexíveis para maior controlo

Três regulações flexíveis para maior controlo

A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um resultado final perfeito. Três regulações flexíveis garantem penteados precisos e modelados.

Pega desdobrável para um transporte fácil

Pega desdobrável para um transporte fácil

Este secador de cabelo oferece as vantagens de uma pega desdobrável. Consiga um secador pequeno e compacto que cabe facilmente mesmo nos espaços mais pequenos e que pode levar consigo praticamente para todo o lado.

Especificações técnicas

Perguntas mais frequentes

Manuais e documentação

Manual do utilizador

  • PDF ficheiro, 1012.5 kB
  • 2 June 2022

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