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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
HP4940/00
1600 W
Dobrável
Voltagem universal
Bolsa de viagem
Este secador de cabelo de 1600 W cria um nível de fluxo de ar perfeito e uma potência de secagem delicada para resultados magníficos, dia após dia.
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um resultado final perfeito. Três regulações flexíveis garantem penteados precisos e modelados.
Este secador de cabelo oferece as vantagens de uma pega desdobrável. Consiga um secador pequeno e compacto que cabe facilmente mesmo nos espaços mais pequenos e que pode levar consigo praticamente para todo o lado.