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Manuais e documentação

User Manual Philips Aluminium Collection Hand blender

  • PDF ficheiro, 733.8 kB
  • 13 March 2026

Com a Varinha sem fios da Colecção em Alumínio da Philips, a comodidade ganha um novo significado. Esta varinha possui a mais recente tecnologia sem fios e um design contemporâneo, proporcionando-lhe o máximo de liberdade e facilidade de utilização.

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  • 29 September 2026

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