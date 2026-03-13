Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
HR1378/00
Descontinuado
User Manual Philips Aluminium Collection Hand blender
Com a Varinha sem fios da Colecção em Alumínio da Philips, a comodidade ganha um novo significado. Esta varinha possui a mais recente tecnologia sem fios e um design contemporâneo, proporcionando-lhe o máximo de liberdade e facilidade de utilização.