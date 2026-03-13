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Descontinuado
Assistência
HR1565/40
Descontinuado
User Manual Philips Stand mixers
Nunca foi tão fácil preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros para toda a família. Esta batedeira de 400 W com suporte e taça da Philips irá executar todas as suas tarefas mais difíceis, criando as misturas perfeitas em minutos. Uma verdadeira ajudante de cozinha automática.