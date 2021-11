Transfira a aplicação NutriU para obter os favoritos saudáveis e saborosos de toda a família

Transfira e descubra a aplicação NutriU com mais de 200 ideias sobre como preparar as suas bebidas, refeições e snacks favoritos com a ajuda da sua nova liquidificadora. Cozinhar de forma saudável deve ser simples e deixar a sua família a chorar por mais. É por isso que a aplicação NutriU oferece uma variedade de alternativas saudáveis dos seus pratos favoritos. Desde sobremesas de chocolate saudáveis a refeições principais recheadas de nutrientes, criamos as nossas receitas de forma saudável, mas sem comprometer o sabor delicioso.