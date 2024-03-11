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Balança de cozinha
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User Manual Philips Kitchen scale
Balança de cozinha de funcionamento a pilhas com desligar automático e função de conversão. Pesa um máximo de 5 kg com intervalos de 1 g. Inclui a função repor/tara.