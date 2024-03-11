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Manuais e documentação

User Manual Philips Kitchen scale

  • PDF ficheiro, 4.5 MB
  • 11 March 2024

Balança de cozinha de funcionamento a pilhas com desligar automático e função de conversão. Pesa um máximo de 5 kg com intervalos de 1 g. Inclui a função repor/tara.

  • PDF ficheiro
  • 31 March 2024