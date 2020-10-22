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Philips Sonicare HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial
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HX8341/01
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O que significam as luzes da bateria na Philips Sonicare AirFloss?
A funcionalidade de ench. e carreg. não está a encher totalmente a AirFloss
Sangro das gengivas ao usar a Philips Sonicare AirFloss
A tampa do reservatório da Philips Sonicare AirFloss saiu
A escova da Philips Sonicare AirFloss não sai ou parte facilmente
A minha Philips Sonicare AirFloss não liga