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Descontinuado
SBCHJ055/00
Inovação para atletas
Óptima solução para os seus ouvidos. Os atletas de todo o mundo aplaudiram o Duro pelo seu conforto, som e estilo. O Duro, de elevado desempenho e estilo, com fita para o pescoço, é escolhido pelo seu maior conforto, melhor som e protectores resistentes ao suor.
O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.
Compacto para oferecer conforto de utilização mas suficientemente grande para proporcionar um som potente e limpo, o controlador dos altifalantes de 30 mm tem o tamanho ideal para apreciar a música sem distorção.
Utilizando um Fio de Alumínio Revestido a Cobre (CCAW) no controlador da bobina de voz dos auscultadores, a qualidade do som melhora consideravelmente.
Críticas