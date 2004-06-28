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Descontinuado

Auscultadores com fita para o pescoço

SBCHJ055/00

Inovação para atletas

Óptima solução para os seus ouvidos. Os atletas de todo o mundo aplaudiram o Duro pelo seu conforto, som e estilo. O Duro, de elevado desempenho e estilo, com fita para o pescoço, é escolhido pelo seu maior conforto, melhor som e protectores resistentes ao suor.

Ver todos os benefícios

Auscultadores desportivos ajustáveis

Inovação para atletas

Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior

O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.

O controlador dos altifalantes de 30 mm proporciona um grande som

Compacto para oferecer conforto de utilização mas suficientemente grande para proporcionar um som potente e limpo, o controlador dos altifalantes de 30 mm tem o tamanho ideal para apreciar a música sem distorção.

Fio de Alumínio Revestido a Cobre melhora a qualidade do som

Utilizando um Fio de Alumínio Revestido a Cobre (CCAW) no controlador da bobina de voz dos auscultadores, a qualidade do som melhora consideravelmente.

Especificações técnicas

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