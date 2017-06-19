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Descontinuado
SCD505/00
Ligação 100% privada
Luz de presença e canções de embalar
Função TalkBack
A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.
Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.
Ligue o modo ECO para reduzir a potência de transmissão no quarto do bebé. No modo ECO, as unidades ligam-se apenas quando o bebé faz barulho.
3.6
de 5
124
Críticas
JFA3
19/06/2017
Portugal
Óptimo
Além de extremamente robusto (à prova de bebés), dá uma música muito suave e melódica, perfeita para adormecer.
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
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Rorquin
05/04/2016
España
Buen aparato
Permite oir lo que sucede en la habitación con mucha nitidez. La única lástima es que las baterías de la unidad paterna duran muy poco (unas 24 h).
Sim, recomendo este produto
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Mary2012
07/12/2013
España
Buen producto
Lo mas importante a destacar es que no tiene interferencias. Muy útil . Lo compramos para nuestro primer bebe y lo seguimos usando para el siguiente. Ahora son mas mayor cintos y lo seguimos usando para tenerles vigilados mientras juegan.
Sim, recomendo este produto
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O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros factores que causem interferência.