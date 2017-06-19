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  • A ligação mais fiável ao seu bebé
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Descontinuado

Philips Avent Audio MonitorsIntercomunicador DECT para bebés

SCD505/00

3.6
| (124) Críticas
A ligação mais fiável ao seu bebé
Os nossos intercomunicadores DECT da Avent dão-lhe a oportunidade de estar próximo do seu bebé, mesmo quando está numa outra divisão da sua casa. A ligação mais fiável para si, sem interferências de som, e com luz de presença e canções de embalar que acalmam o seu bebé.
Ver todos os benefícios

Paz de espírito absoluta enquanto o bebé dorme

A ligação mais fiável ao seu bebé

  • Ligação 100% privada

  • Luz de presença e canções de embalar

  • Função TalkBack

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.

Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.

Modo de poupança de energia ECO

Modo de poupança de energia ECO

Ligue o modo ECO para reduzir a potência de transmissão no quarto do bebé. No modo ECO, as unidades ligam-se apenas quando o bebé faz barulho.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

124

Críticas

19/06/2017

Portugal

Portugal

Óptimo

Além de extremamente robusto (à prova de bebés), dá uma música muito suave e melódica, perfeita para adormecer.

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

05/04/2016

España

España

Buen aparato

Permite oir lo que sucede en la habitación con mucha nitidez. La única lástima es que las baterías de la unidad paterna duran muy poco (unas 24 h).

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

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07/12/2013

España

España

Buen producto

Lo mas importante a destacar es que no tiene interferencias. Muy útil . Lo compramos para nuestro primer bebe y lo seguimos usando para el siguiente. Ahora son mas mayor cintos y lo seguimos usando para tenerles vigilados mientras juegan.

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Avisos legais

  1. O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros factores que causem interferência.