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Descontinuado

Philips AventIntercomunicador DECT para bebé

SCD520/00

3.8
| (17) Críticas | 80% recomendam este produto
Temperatura certa, conforto completo
Descontraia totalmente com a nova gama de intercomunicadores DECT da Philips Avent. Pode relaxar sabendo que o seu bebé está feliz mesmo quando sai do quarto.
Ver todos os benefícios

Zero interferências com a tecnologia DECT

Temperatura certa, conforto completo

  • Alerta de temperatura

Tecnologia DECT garante zero interferências

Tecnologia DECT garante zero interferências

A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores de bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé

Segurança com som de qualidade cristalina

Segurança com som de qualidade cristalina

Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT proporciona um som límpido de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé em qualquer altura

Alcance extra amplo para mobilidade total

Alcance extra amplo para mobilidade total

Com um alcance de 330 m, um clipe para o cinto e um fio para o pescoço, para que tenha uma mobilidade total no interior e exterior da casa

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

17

Críticas

80%

recomendam este produto

1

28/10/2011

España

España

Excelente producto

Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD520/00 DECT baby monitor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD520/00 DECT baby monitor

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD520/00 DECT Baby Monitor

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26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

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Avisos legais

  1. Este produto está disponível nos EUA e no Canadá apenas com escala em Fahrenheit.