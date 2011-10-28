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Descontinuado
Alerta de temperatura
A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores de bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé
Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT proporciona um som límpido de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé em qualquer altura
Com um alcance de 330 m, um clipe para o cinto e um fio para o pescoço, para que tenha uma mobilidade total no interior e exterior da casa
3.8
de 5
17
Críticas
80%
recomendam este produto
eb1arf
28/10/2011
España
Excelente producto
Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.
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Esta avaliação foi feita para SCD520/00 DECT baby monitor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD520/00 DECT baby monitor
rute37
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
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Malu
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
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Este produto está disponível nos EUA e no Canadá apenas com escala em Fahrenheit.