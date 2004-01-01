Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

      Avent SCF254/13 Breast pads

      SCF254/13

      Infelizmente, este produto não está mais disponível

      Avent SCF254/13 Breast pads

      Produtos semelhantes

      Ver todos Cuidados para o peito

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Folha superior alveolada

      Folha superior alveolada

      A folha superior alveolada é suave e confortável quando está em contacto com a sua pele.

      Material extremamente absorvente e design do núcleo de camadas triplo

      Material extremamente absorvente e design do núcleo de camadas triplo

      Núcleo extremamente absorvente ajuda a capturar a humidade e mantém a pele seca durante o dia e à noite.

      Embalados individualmente para a sua higiene

      Embalados individualmente para a sua higiene

      Embalados individualmente para a sua higiene, ideais para levar.

      Camada exterior à prova de derrames e respirável

      A camada exterior oferece um efeito à prova de derrames para manter as suas roupas secas, mas proporciona uma sensação respirável.

      2 tiras adesivas para manter os discos na posição adequada

      2 tiras adesivas para manter os discos na posição adequada.

      Em média, apenas 2 mm de espessura

      Em média, apenas 2 mm de espessura, com formato arredondado, ajudam a tornar os discos invisíveis por baixo da roupa.

      Desenvolvido por especialistas

      Desenvolvido em colaboração com um especialista em obstetrícia e amamentação que apoia mães a amamentar há mais de 20 anos.

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.