SCF254/13
Infelizmente, este produto não está mais disponível
A folha superior alveolada é suave e confortável quando está em contacto com a sua pele.
Núcleo extremamente absorvente ajuda a capturar a humidade e mantém a pele seca durante o dia e à noite.
Embalados individualmente para a sua higiene, ideais para levar.
A camada exterior oferece um efeito à prova de derrames para manter as suas roupas secas, mas proporciona uma sensação respirável.
2 tiras adesivas para manter os discos na posição adequada.
Em média, apenas 2 mm de espessura, com formato arredondado, ajudam a tornar os discos invisíveis por baixo da roupa.
Desenvolvido em colaboração com um especialista em obstetrícia e amamentação que apoia mães a amamentar há mais de 20 anos.
