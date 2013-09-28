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Descontinuado
Inclui biberão de 125 ml
O vácuo suave da bomba tira leite da Philips Avent imita a acção natural de sucção do bebé e extrai mais leite do que uma bomba eléctrica dupla de classe hospitalar*
A almofada massajadora activa exclusiva foi concebida para ajudar a estimular a saída do leite
Simplifique a sua vida extraindo leite directamente para a nossa vasta gama de biberões e frascos para leite materno da Philips Avent para o frigorífico ou congelador
4.3
de 5
45
Críticas
93%
recomendam este produto
Barbarella
28/09/2013
España
practico y comodo...un imprescindible
es comodo tanto de limpiar como en su uso...gracias a sus piezas desmontables. me ha ayudado a superar obstrucciones e ingurgitaciones. no es doloroso se adapta muy bien. adaptable a todo tipo de biberones avent. li recomiendo sin duda
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Esta avaliação foi feita para SCF310/20 Manual breast pump
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XIMEconPEQUES
21/12/2012
España
EL MEJOR EXTRACTOR DE LECHE SIN DUDAS
ES FÁCIL DE UTILIZAR,DE LIMPIAR, NO DAÑA LOS SENOS Y EXTRAE MUCHÍSIMO. LÁSTIMA NO HABERLO USADO CON MIS ANTERIORES BEBÉS, PORQUE SUFRÍ MUCHO CON OTRAS MARCAS.
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05/04/2012
España
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Esta avaliação foi feita para SCF310/12 Manual breast pump
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Comprovado clinicamente que extrai uma maior quantidade de leite num período de 20 minutos em comparação com uma bomba tira leite de classe hospitalar, quando utilizada em extracções sequenciais em mães de bebés prematuros.