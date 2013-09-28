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Descontinuado

Philips AventBomba tira leite manual

SCF310/20

4.3
| (45) Críticas | 93% recomendam este produto
Garantia de conforto
Estar tensa ou com pressa pode dificultar a saída do leite e pode também afectar as suas reservas de leite. A nossa bomba tira leite SCF310/20 da Philips Avent foi concebida para aumentar o seu conforto durante a utilização.
Ver todos os benefícios

Bomba tira leite conforto ideal com almofadas massajadoras

Garantia de conforto

  • Inclui biberão de 125 ml

Resultados clinicamente comprovados*

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O vácuo suave da bomba tira leite da Philips Avent imita a acção natural de sucção do bebé e extrai mais leite do que uma bomba eléctrica dupla de classe hospitalar*

Almofada massajadora suave em forma de 5 pétalas patenteada

Almofada massajadora suave em forma de 5 pétalas patenteada

A almofada massajadora activa exclusiva foi concebida para ajudar a estimular a saída do leite

Sistema exclusivo para conservação fácil do leite

Sistema exclusivo para conservação fácil do leite

Simplifique a sua vida extraindo leite directamente para a nossa vasta gama de biberões e frascos para leite materno da Philips Avent para o frigorífico ou congelador

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

45

Críticas

93%

recomendam este produto

28/09/2013

España

España

practico y comodo...un imprescindible

es comodo tanto de limpiar como en su uso...gracias a sus piezas desmontables. me ha ayudado a superar obstrucciones e ingurgitaciones. no es doloroso se adapta muy bien. adaptable a todo tipo de biberones avent. li recomiendo sin duda

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF310/20 Manual breast pump

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Esta avaliação foi feita para SCF310/20 Manual breast pump

21/12/2012

España

España

EL MEJOR EXTRACTOR DE LECHE SIN DUDAS

ES FÁCIL DE UTILIZAR,DE LIMPIAR, NO DAÑA LOS SENOS Y EXTRAE MUCHÍSIMO. LÁSTIMA NO HABERLO USADO CON MIS ANTERIORES BEBÉS, PORQUE SUFRÍ MUCHO CON OTRAS MARCAS.

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05/04/2012

España

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Avisos legais

  1. Comprovado clinicamente que extrai uma maior quantidade de leite num período de 20 minutos em comparação com uma bomba tira leite de classe hospitalar, quando utilizada em extracções sequenciais em mães de bebés prematuros.