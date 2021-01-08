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Philips Avent Bomba tira leite manual
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Quando devo comprar a bomba tira-leite?
Discos de amamentação
AventTampa para funil da bomba tira-leite
AventAlmofada massajadora para bomba tira-leite
AventCorpo da bomba tira-leite
AventDiafragma de silicone para bombas tira-leite
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O mamilo não cabe na bomba. Que tamanho usar?
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