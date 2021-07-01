Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Philips Avent Copo para criança
Descontinuado
Assistência
SCF600/12
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Manual do proprietário - English (US)
Manual de início rápido - English (US)
Todas (5)
É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
Posso esterilizar os meus produtos da Philips Avent?
O produto é lavável na máquina de lavar loiça?
Posso utilizar um microondas para aquecer o biberão Avent?
O meu produto Philips Avent não contém BPA nem BPS?
O meu copo da Philips Avent tem uma fuga