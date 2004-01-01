Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

      Avent SCF603/50 Breast milk storage bags

      SCF603/50

      Infelizmente, este produto não está mais disponível

      Avent SCF603/50 Breast milk storage bags

      Produtos semelhantes

      Ver todos Armazenamento do leite

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo

      Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo

      Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo para um armazenamento seguro do seu leite materno

      Saco pré-esterilizado com vedação inviolável

      Saco pré-esterilizado com vedação inviolável

      Vedação com marcação inviolável indica que o saco pré-esterilizado não foi aberto antes da primeira utilização para higiene total

      Seguro para uso no congelador, com costuras reforçadas e dupla camada

      Seguro para uso no congelador, com costuras reforçadas e dupla camada

      Costuras laterais reforçadas e material de dupla camada proporcionam uma maior tranquilidade de que o seu leite materno valioso é armazenado de forma segura no congelador ou frigorífico

      Abertura larga para encher e esvaziar facilmente

      Abertura larga para encher e esvaziar facilmente

      A abertura larga e resistente do saco assegura um enchimento e um esvaziamento fáceis do seu leite materno

      O design resistente deste saco permite que este se mantenha numa posição vertical autonomamente

      O design resistente deste saco permite que este se mantenha numa posição vertical autonomamente

      O design resistente deste saco permite que este se mantenha numa posição vertical autonomamente e a abertura larga assegura um enchimento e um esvaziamento fáceis do leite materno

      Sacos com formato plano para fácil armazenamento

      Sacos com formato plano para fácil armazenamento

      Sacos com formato plano para fácil armazenamento no congelador ou frigorífico

      Este saco é fabricado com material sem BPA

      Este saco é fabricado com material sem BPA

      Este saco é fabricado com material sem BPA

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.