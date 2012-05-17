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Descontinuado
1 biberão
125 ml
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé
O biberão Airflex da Avent utiliza uma válvula Airflex que trabalha em conjunto com a acção natural de mamar do bebé.
Um teste clínico demonstrou que às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com o biberão Avent, registaram menos cólicas do que aqueles alimentados com um biberão convencional. (www.philips.com/Avent).
4.3
de 5
16
Críticas
85%
recomendam este produto
Anie7
17/05/2012
España
Biberones Avent
Los biberones avent que he adquirido me han sido de mucha utilidad para mi bebé ya que exactamente le evitan los colicos, son fáciles de manejar por los adultos, son duraderos. Por lo que que cuando compré el primero para probarlos depues adquiri otros ya que el producto me resulto funcional y a mi bebe le gustaron ahora no solo tengo los biberones si no un vaso probador y claro que obtendre mas productos ya que pienso que son los mejores en calidad, diseño y estan hechos con los mejore materiales seguros para los bebes yo soy admiradora de esta marca de verdad felicidades.
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Esta avaliação foi feita para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic
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WEIGHTS
29/07/2012
United Kingdom
Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!
I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.
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Esta avaliação foi feita para Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
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Drac3240
29/07/2012
United Kingdom
just the right size
Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.