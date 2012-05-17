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Descontinuado

Philips Avent AirflexBiberão Classic

SCF640/17

4.3
| (16) Críticas | 85% recomendam este produto
Para uma alimentação saudável
O biberão Airflex da Philips Avent dispõe da exclusiva tetina Airflex da Avent, que promove uma alimentação saudável e activa, acompanhando o ritmo natural de sucção do bebé. A tetina Airflex facilita a transição entre o peito e o biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Testado clinicamente na redução das cólicas

Para uma alimentação saudável

  • 1 biberão

  • 125 ml

  • Tetina de fluxo para recém-nascido

  • 0 m+

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé

Com Válvula Airflex

Com Válvula Airflex

O biberão Airflex da Avent utiliza uma válvula Airflex que trabalha em conjunto com a acção natural de mamar do bebé.

Testado clinicamente na redução das cólicas

Testado clinicamente na redução das cólicas

Um teste clínico demonstrou que às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com o biberão Avent, registaram menos cólicas do que aqueles alimentados com um biberão convencional. (www.philips.com/Avent).

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

16

Críticas

85%

recomendam este produto

2

17/05/2012

España

España

Biberones Avent

Los biberones avent que he adquirido me han sido de mucha utilidad para mi bebé ya que exactamente le evitan los colicos, son fáciles de manejar por los adultos, son duraderos. Por lo que que cuando compré el primero para probarlos depues adquiri otros ya que el producto me resulto funcional y a mi bebe le gustaron ahora no solo tengo los biberones si no un vaso probador y claro que obtendre mas productos ya que pienso que son los mejores en calidad, diseño y estan hechos con los mejore materiales seguros para los bebes yo soy admiradora de esta marca de verdad felicidades.

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Esta avaliação foi feita para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!

I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.

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Esta avaliação foi feita para Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

just the right size

Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 