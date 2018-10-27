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Descontinuado
SHE4305BK/00
Diafragmas de 12,2 mm/posterior fechada
Auriculares
Estes graves fortes e potentes permitem sentir realmente o ritmo. Os diafragmas potentes de 12,2 mm do altifalante garantem graves fortes num formato elegante e compacto.
Com um design ergonómico com saídas de som ovais e inclinadas para garantir um ajuste confortável e natural. Para que possa continuar a ouvir durante horas com total conforto.
O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir ou parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.
3.0
de 5
2
Críticas
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE4305BK Casque avec Micro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE4305BK Casque avec Micro
moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Esta avaliação foi feita para SHE4305WT Casque avec Micro
Esta avaliação foi feita para SHE4305WT Casque avec Micro