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  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+
  • Sinta-o. BASS+

Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHE4305BK/00

3
| (2) Críticas
Sinta-o. BASS+
Experimente um som surpreendentemente potente num formato compacto e robusto. Com diafragma de altifalantes especialmente sintonizados para proporcionar graves fortes, os auriculares Philips BASS+ garantem um fantástico isolamento de som e estabilidade na utilização, permitindo-lhe desfrutar ao máximo das suas músicas.
Ver todos os benefícios

Sinta-o. BASS+

  • Diafragmas de 12,2 mm/posterior fechada

  • Auriculares

Diafragmas potentes de 12,2 mm do altifalante

Diafragmas potentes de 12,2 mm do altifalante

Estes graves fortes e potentes permitem sentir realmente o ritmo. Os diafragmas potentes de 12,2 mm do altifalante garantem graves fortes num formato elegante e compacto.

Design ergonómico para o máximo conforto

Design ergonómico para o máximo conforto

Com um design ergonómico com saídas de som ovais e inclinadas para garantir um ajuste confortável e natural. Para que possa continuar a ouvir durante horas com total conforto.

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir ou parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE4305BK Casque avec Micro

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE4305BK Casque avec Micro

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Esta avaliação foi feita para SHE4305WT Casque avec Micro

Esta avaliação foi feita para SHE4305WT Casque avec Micro

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