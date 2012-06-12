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Descontinuado

Auscultadores Estéreo

SHP2700/10

4.4

| (5) Críticas | 100% recomendam este produto

Som poderoso, conforto fantástico

São os graves sensacionais que distinguem estes auscultadores. Com 60 saídas de ar em cada protecção para os ouvidos para facilitar o movimento do ar nos graves e um interior almofadado e macio para assegurar uma boa adaptação; este par é perfeito para uma música excelente.

Ver todos os benefícios

Som poderoso, conforto fantástico

Protecções reguláveis para os ouvidos em três direcções para uma adaptação perfeita

Altifalantes robustos de 40 mm para um desempenho de graves profundo e poderoso

60 saídas de ar nas protecções para os ouvidos para graves amplos

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereo Headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereo Headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereo Headphones

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Pontos positivos

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Pontos negativos

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereokopfhörer

Data de utilização 2020-12-23

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereokopfhörer

Data de utilização 2020-12-23

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