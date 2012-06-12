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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Som poderoso, conforto fantástico
São os graves sensacionais que distinguem estes auscultadores. Com 60 saídas de ar em cada protecção para os ouvidos para facilitar o movimento do ar nos graves e um interior almofadado e macio para assegurar uma boa adaptação; este par é perfeito para uma música excelente.
4.4
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereo Headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereo Headphones
GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereo Headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereo Headphones
Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Pontos positivos
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Pontos negativos
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereokopfhörer
Data de utilização 2020-12-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereokopfhörer
Data de utilização 2020-12-23