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Saeco PicoBaristo Deluxe Máquina de café expresso super automática

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Quick start guide Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

  • PDF ficheiro, 4 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF ficheiro, 405.1 kB
  • 13 March 2026

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