Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Saeco PicoBaristo Deluxe Máquina de café expresso super automática
Descontinuado
Assistência
SM5573/10
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Quick start guide Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Todas (6)
Posso utilizar um filtro diferente na minha máquina de café expresso Philips?
Como descalcificar a minha Saeco PicoBaristo Deluxe
Como limpar e efetuar a manuten��o a m�quina de caf� expresso Philips
Como ajustar o volume da bebida na máquina de café expresso Philips
Como lubrificar o bloco preparação da máquina de café expresso Philips
Como utilizar as pastilhas para limpeza do circuito de café Philips?
O tabuleiro de recolha da minha máquina de café expresso Philips enche rapidamente
O café da máquina de café expresso Philips não está suficientemente quente
A minha máquina de café expresso Philips não liga
A minha máquina de café expresso Philips não faz espuma de leite corretamente
Existe café moído por baixo do bloco de preparação da máquina de café expresso Philips