TAH7508BK/97
Imersão absoluta
A trabalhar ou a jogar, enfrente facilmente o dia a dia com estes auscultadores sem fios com cancelamento de ruído! O cancelamento de ruído adaptável e o ajuste confortável sobre a orelha mantêm-no imerso. Obtém um som rico e detalhado e uma definição de atraso reduzido para jogos e filmes.Ver todas as vantagens
O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.
Os suportes redondos das proteções dos ouvidos e a estrutura elegante conferem a estes auscultadores over-ear uma sensação de estilo distinta. As almofadas das proteções dos ouvidos em espuma de memória mantêm o conforto durante as longas sessões de audição, enquanto as proteções dos ouvidos se dobram totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.
Desfrute do som rico dos diafragmas de 40 mm e de um bom isolamento de ruído passivo do encaixe over-ear. Para desfrutar das suas basslines favoritas em toda a sua amplitude sem aumentar o volume, basta ativar a função Dynamic Bass através do botão multifunções ou da aplicação Philips Headphones.
Obtém bem mais do que um dia de audição se tiver o cancelamento do ruído ligado. Um carregamento completo demora apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos dá-lhe 3 horas extra. Também pode utilizar um cabo USB-C para os ligar a qualquer dispositivo inteligente com uma porta USB-C.
A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.
A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.
Já se esqueceu de desligar os auscultadores? Defina um temporizador na nossa aplicação complementar e desligue-os automaticamente. A aplicação também lhe permite gerir dispositivos ligados ou desativar o cancelamento de ruído adaptável e assumir o controlo dos níveis. Além disso, dispõe de uma gama de estilos de som predefinidos: “Voice” é ideal para podcasts!
De música a podcasts, estes auscultadores sem fios permitem-lhe tirar o máximo partido dos sons que adora! Irá desfrutar de um som quente e detalhado com graves ricos dos diafragmas grandes, ajustado à marca de som da Philips.
