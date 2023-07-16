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TAT2206BK/00
Auriculares com adaptação à orelha
Estojo de carreg. extremamente pequeno
Proteção contra água IPX4
Até 18 horas de reprodução
Com classificação IPX4 e diafragmas potentes de 6 mm, estes auriculares permitem-lhe desfrutar de um som excelente em todas as condições climatéricas. Totalmente resistentes a salpicos, podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.
Faça-se à estrada com vários carregamentos no seu bolso. Pode obter até 6 horas de reprodução com um único carregamento, mais 12 horas adicionais com o estojo totalmente carregado. Um carregamento breve de 15 minutos no estojo garante uma hora adicional de reprodução. Um carregamento completo do estojo demora 2 horas através de USB-C.
Obtenha um conforto autêntico graças às almofadas amovíveis de silicone. As almofadas em cada auricular são inseridas de forma segura no canal auditivo, criando um isolamento perfeito que reduz o ruído externo. O seu formato semelhante a um taco de hóquei mantém cada auricular no devido lugar.
2.4
de 5
36
Críticas
0tete0
16/07/2023
Portugal
Comprador verificado
Excelente relação qualidade preço
Adoro o design, a qualidade de som é muito decente. A caixa de carregamento poderia ter um pouco mais de autonomia, e principalmente, as luzes indicadoras LED poderiam ser mais "expressivas". Mas a avaliação geral é muito positiva
Pontos positivos
Preço/qualidade
Pontos negativos
Luzes indicadoras
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2206PK Auscultadores True Wireless
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2206PK Auscultadores True Wireless
Buz lightyear
22/12/2021
United Kingdom
Comprador verificado
Superb
These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive
Pontos positivos
Everything
Pontos negativos
Nothing
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2206WT True Wireless Headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2206WT True Wireless Headphones
Fraduf
19/04/2022
France
Funcionário da Philips
Un rapport qualité-prix incroyable
[Employee of philipsglobal] La connexion est facile et intuitive, les écouteurs tiennent bien et restent très confortables, le son est vraiment étonnant pour un appareil de cette gamme de prix, l'autonomie est plus longue qu'annoncé même sans le boitier qui a lui aussi une bonne autonomie. Le petit micro est pratique pour les appels téléphoniques.
Pontos positivos
tient bien dans l'oreille, confortable, bonne qualité de son, micro intégré, belle autonomie, prix très abordable.
Pontos negativos
à ce niveau de prix, pas vraiment de défaut ... le boitier de recharge et de transport pas très design peut-être ?
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2206BK Casque True Wireless
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