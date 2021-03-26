Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
ZA13BX30/00
Tecnologia zinco-ar da melhor qualidade para aparelhos auditivos
Oferece um desempenho de longa duração em aparelhos auditivos pessoais
1,4 V
Zinco-ar
No fabrico, é utilizada tecnologia de excelência para garantir um desempenho fiável e duradouro.
Tecnologia zinco-ar para alimentar o seu aparelho auditivo.
Para facilitar o reconhecimento dos tamanhos de pilha mais comuns, utilizamos uma codificação por cores de acordo com as normas da indústria.
Críticas