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MinicellsPilha

ZA13BX60/00

Tecnologia zinco-ar da melhor qualidade para aparelhos auditivos

Oferece um desempenho de longa duração em aparelhos auditivos pessoais

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Tecnologia zinco-ar da melhor qualidade para aparelhos auditivos

  • Zinco-ar

Fiável para um desempenho a longo prazo

No fabrico, é utilizada tecnologia de excelência para garantir um desempenho fiável e duradouro.

A tecnologia zinco-ar foi concebida para aparelhos auditivos

Tecnologia zinco-ar para alimentar o seu aparelho auditivo.

As cores facilitam o reconhecimento dos tamanhos das pilhas

Para facilitar o reconhecimento dos tamanhos de pilha mais comuns, utilizamos uma codificação por cores de acordo com as normas da indústria.

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