Desmonte, limpe e desinfete todas as peças da bomba que entram em contacto com o peito e o leite materno antes de utilizar a bomba tira-leite pela primeira vez e após cada utilização.

Tenha cuidado ao remover e limpar a válvula. Se esta for danificada, a sua bomba tira-leite pode não funcionar corretamente. Para limpar a válvula, esfregue-a suavemente entre os dedos em água quente com uma pequena quantidade de detergente da loiça. Não introduza objetos na válvula, pois isto pode causar danos.

Pode também verificar o conjunto da bomba. Certifique-se de que todas as peças estão bem encaixadas e vedadas. Peças soltas ou instaladas incorretamente irão reduzir o nível de sucção. Montar a bomba imediatamente após a desinfeção, quando ainda está húmida, pode melhorar o nível de sucção.

Se possui diferentes produtos das bombas tira-leite Philips Avent, certifique-se de que não está a misturar as peças e não utilize peças de outras marcas.

Para obter mais informações sobre como montar a bomba corretamente, aceda à página philips.com/support do seu produto e pesquise "Como montar" ou consulte o manual do utilizador online.