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    Assistência Philips

    A sucção da minha bomba tira-leite elétrica Philips Avent é demasiado baixa

    Publicado em 25 de novembro de 2025

    Consulte abaixo as sugestões para resolver os problemas mais comuns de força de sucção com as bombas tira-leite elétricas Philips Avent.

    Verifique se as válvulas (devem estar totalmente fechadas) e as membranas apresentam danos, como fissuras, orifícios ou rasgões. Certifique-se de que as peças estão limpas e bem encaixadas. Se as válvulas ou membranas estiverem danificadas, substitua-as.

    Verifique também se existem danos nas almofadas ou protetores do peito.

    Substitua quaisquer peças gastas ou danificadas.

    Desmonte, limpe e desinfete todas as peças da bomba que entram em contacto com o peito e o leite materno antes de utilizar a bomba tira-leite pela primeira vez e após cada utilização.

    Tenha cuidado ao remover e limpar a válvula. Se esta for danificada, a sua bomba tira-leite pode não funcionar corretamente. Para limpar a válvula, esfregue-a suavemente entre os dedos em água quente com uma pequena quantidade de detergente da loiça. Não introduza objetos na válvula, pois isto pode causar danos.

    Pode também verificar o conjunto da bomba. Certifique-se de que todas as peças estão bem encaixadas e vedadas. Peças soltas ou instaladas incorretamente irão reduzir o nível de sucção. Montar a bomba imediatamente após a desinfeção, quando ainda está húmida, pode melhorar o nível de sucção.

    Se possui diferentes produtos das bombas tira-leite Philips Avent, certifique-se de que não está a misturar as peças e não utilize peças de outras marcas.

    Para obter mais informações sobre como montar a bomba corretamente, aceda à página philips.com/support do seu produto e pesquise "Como montar" ou consulte o manual do utilizador online.

    O nível de sucção pode ser demasiado baixo. Tente ajustá-lo utilizando os botões no motor. 

    Utilize um nível que não cause dor ou desconforto para uma extração de leite confortável e eficiente.

    Antes de utilizar a bomba, tente aquecer o peito com uma toalha quente e massaje-o para estimular a aréola de modo que o peito não tenha obstruções e esteja pronto para a extração de leite.

    Além disso, não se esqueça de utilizar o modo de estimulação da bomba no início das suas sessões de extração.

    Estimular adequadamente os mamilos antes da extração melhora o desempenho da bomba e promove a produção de leite eficiente.

    Para obter mais informações sobre como a estimulação adequada ajuda com a produção de leite, procure neste website o nosso artigo "Posso extrair mais leite se utilizar um nível de sucção mais elevado?" ou consulte um profissional de saúde.

    Se precisar de adquirir peças e acessórios de substituição ou se precisar de ajuda sobre como utilizar a bomba corretamente, aceda a philips.com/support, contacte o Centro de Apoio ao Cliente Philips do seu país ou consulte um profissional de saúde.

    Verifique se os protetores do peito encaixam corretamente. Se não conseguir extrair leite, isto pode dever-se ao mau encaixe ou à utilização incorreta.

    Procure neste website o artigo "Como é que escolho o tamanho correto dos protetores para o peito/inserções para os mamilos?" para obter mais informações sobre o ajuste e o tamanho ideal.

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