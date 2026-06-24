ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Há fugas de pó no aspirador Philips PowerPro Aqua

Para manter o desempenho de sucção ideal do aspirador Philips PowerPro Aqua, é aconselhável limpar os filtros a cada 2 a 4 semanas. Não precisa de substituir o filtro. Descubra como pode limpar os filtros nos seguintes tópicos.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: FC6408/01 , FC6402/01 .

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência