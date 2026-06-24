Há fugas de pó no aspirador Philips PowerPro Aqua

Retire o compartimento do filtro e o filtro do aspirador Philips PowerPro Aqua; Retire o filtro de espuma; Limpe o filtro de espuma em água corrente fria ou morna. Deixe os filtros a secar durante 24 horas; Nunca volte a colocar os filtros quando ainda estão húmidos, pois irá danificar o aparelho.

Nota: Para uma limpeza profunda, também pode limpar o recipiente do pó e as peças de filtro em água fria ou morna.

Se as soluções fornecidas não ajudarem a resolver o problema, contacte-nos.