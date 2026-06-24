Há fugas de pó no aspirador Philips PowerPro Aqua

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Para manter o desempenho de sucção ideal do aspirador Philips PowerPro Aqua, é aconselhável limpar os filtros a cada 2 a 4 semanas. Não precisa de substituir o filtro. Descubra como pode limpar os filtros nos seguintes tópicos.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: FC6408/01 , FC6402/01 .
Como devo configurar o Philips PowerPro Aqua?
Como devo limpar o filtro do meu PowerPro Aqua?
Quando limpar/substituir o pano do meu aspirador sem cabo Philips
Posso adicionar líquido de limpeza de pavimentos ou água quente ao depósito do aspirador vertical Philips?
Os acessórios do meu aspirador Philips são compatíveis com outros modelos?