    Como posso encaixar/desencaixar um acessório do meu Philips Groomer?

    Publicado em 23 de fevereiro de 2023
    Os seus aparadores, aparadores de cabelo e aparadores de barba Philips podem ser fornecidos com vários acessórios diferentes. Saiba aqui como mudar e utilizar estes acessórios.

     
    A unidade de corte é a unidade principal do seu aparador Philips. Tem extremidades curtas e afiadas e é utilizada para aparar de forma rápida e limpa.

    Para retirar a unidade de corte do corpo do seu aparador, verifique se existe um botão de desencaixe no corpo do seu aparador. Se sim, prima o botão para soltar a unidade. 

    Se o aparador não tiver um botão de desencaixe, coloque um dedo por baixo dos dentes da unidade de corte e puxe-a para cima para retirar. Para voltar a colocar a unidade de corte, certifique-se de que está devidamente alinhada e introduza a parte inferior no corpo do aparador. Em seguida, empurre lentamente a peça com os dentes para a frente até ouvir um clique. Não force a entrada do acessório, pois pode danificar o dispositivo.

    Se tiver dificuldade em fixá-lo, verifique se há algo preso dentro do corpo e tente limpá-lo com uma escova pequena ou cotonete.
    Pente aparador de encaixe do aparador Philips
    Algumas unidades de corte têm pernas compridas na parte lateral. Para retirar este tipo de acessórios, segure-os de ambos os lados e puxe-os para fora do aparelho. Para voltar a fixá-los, empurre-os para dentro da ranhura até ouvir um clique. 
    Unidade de corte com pernas do aparador Philips
    Para retirar o pente aparador da unidade de corte, empurre cuidadosamente a sua parte posterior do dispositivo e, em seguida, deslize-a para fora da unidade de corte. Não pressione nem puxe os dentes. Para fixar qualquer tipo de pente aparador numa unidade de corte, alinhe corretamente e deslize a parte dianteira do pente aparador, isto é, os dentes do pente aparador, para os dentes da unidade de corte. Em seguida, empurre para baixo a parte posterior ou o centro da guarda com os dedos ou a palma da mão.

    Veja o vídeo abaixo para saber como utilizar o nosso mais recente aparador de barba Philips Prestige com pentes aparadores exclusivos incorporados e de encaixe. Tenha em atenção que, dependendo do tipo de modelo, as funcionalidades da máquina de barbear variam.
    Pente aparador de encaixe Philips
    Play Pause
    Como um pente aparador de encaixe, deslize a parte dianteira do pente aparador, isto é, os dentes do pente aparador, para os dentes da unidade de corte. Prima a saliência na base do pente aparador para baixo até encaixar no lugar. Depois de colocar o pente aparador, pode definir o comprimento pretendido para aparar. Cada número no botão representa o comprimento restante dos pelos em milímetros depois de aparar a barba ou o cabelo.

    Para desencaixar o pente aparador da unidade de corte, empurre cuidadosamente a base do pente aparador para cima do dispositivo e, em seguida, deslize-o para fora da unidade de corte.
    Pentes aparadores ajustáveis Philips
    É possível adicionar pentes aparadores na parte superior da unidade de corte do seu aparador Philips. Estes podem ser utilizados para cortar o cabelo ou aparar a barba a um determinado comprimento.
     
    É fácil retirar estes tipos de pentes aparadores. Basta puxá-los para fora do corpo do seu aparador. Para fixar o pente aparador, deslize-o suavemente para baixo na parte superior da sua unidade de corte, para que as pernas encaixem nas ranhuras laterais designadas.
     
    Pentes aparadores com pernas do aparador Philips
    Os aparadores de cabelo para crianças Philips têm uma forma diferente de substituir o pente aparador. Tem de empurrar o pente aparador para trás de um lado até sair completamente. 

    Para fixar este pente aparador, certifique-se de que o lado com o comprimento de cabelo pretendido está virado para cima. Comece por encaixar a parte lateral do pente aparador no corpo do aparador. Em seguida, empurre o outro lado também para dentro e prima para ouvir um clique. 
     
    Pentes aparadores de cabelo para crianças Philips
    Alguns aparadores Philips são fornecidos com uma rede de corte, que pode ser utilizada para rapar confortavelmente os pelos corporais.  Antes de utilizar um produto Philips com uma rede de corte, recomenda-se que verifique visualmente o dispositivo para garantir que a rede de corte continua intacta.

    Para remover a rede de corte, puxe-a para fora da cabeça da máquina de barbear. Tenha o cuidado de segurar a rede de corte pelas extremidades, pois a parte central pode ser muito afiada. Para voltar a fixar a rede de corte, encaixe-a novamente na cabeça de corte até ouvir um clique. 

    Para minimizar o desgaste da rede de corte, guarde o seu produto em segurança e proteja-a contra pressões exteriores ou impactos, encaixando uma tampa ou um pente. Quando estiver danificada, substitua imediatamente a rede de corte através da nossa loja online  ou do apoio ao cliente local.  
    Rede de corte do aparador Philips
    Os aparadores corporais Philips são fornecidos com um pente aparador especial, concebido especialmente para ser utilizado no seu corpo. Para retirar o pente aparador, puxe cuidadosamente a parte posterior do aparelho e, em seguida, retire-a da unidade de corte ou empurre-a para cima.

    Para fixar este pente aparador, encaixe-o na rede de corte.

    Tenha em atenção que os acessórios podem variar consoante o modelo de aparador que estiver a utilizar. Consulte sempre o manual do utilizador para obter instruções detalhadas ou contacte-nos. 
    Pentes aparadores do aparador corporal Philips
    Os aparadores multifunções Philips são fornecidos com um acessório rotativo aparador para pelos do nariz que pode ser facilmente retirado e fixado.
    • Para retirar o acessório aparador para pelos do nariz, coloque o dedo na parte posterior do acessório e empurre-o para cima, para fora da pega. Os aparadores ou acessórios com um logótipo para ejetar indicam onde deve empurrar para remover o acessório.
    • Para fixar o acessório aparador para pelos do nariz, insira a patilha do acessório na ranhura de guia na parte da frente e empurre a parte de trás do acessório para o produto (ouve-se um clique).
    Os aparadores para pelos do nariz Philips são fornecidos com um aparador para pelos do nariz e, por vezes, com uma cabeça do aparador para detalhes que também pode ser facilmente removida e colocada.
    • Para retirar a cabeça do aparador para pelos do nariz ou do aparador para detalhes, segure firmemente na pega do dispositivo, segure no acessório e rode-o para a esquerda até que as indicações triangulares "^" na pega e na cabeça estejam alinhadas. Em seguida, basta puxar o acessório para fora.
    • Para ficar a cabeça do aparador para pelos do nariz ou do aparador, coloque-a na pega, alinhando ambas as indicações triangulares "^". Em seguida, rode-a para a direita até que a indicação triangular "^" e a indicação de linha "|" no corpo e no acessório estejam alinhados e o acessório esteja fixo.
    Aparadores para pelos do nariz Philips

    Dependendo do seu modelo, os aparadores para pelos do nariz Philips também podem ser fornecidos com pentes para sobrancelhas e detalhes.
    Os pentes aparadores estão disponíveis nos seguintes comprimentos e designs:

    Pentes para sobrancelhas
    Pente para sobrancelhas S = comprimento do pelo restante de 3 mm ou 0,12 pol.
    Pente para sobrancelhas L = comprimento do pelo restante de 5 mm ou 0,19 pol.

    Deslize o pente para sobrancelhas na cabeça do aparador para pelos do nariz (imagem 1). Certifique-se de que o pente aparador desliza nas ranhuras de ambos os lados da cabeça.

    Pentes para detalhes
    Pente para detalhes M = comprimento do pelo restante de 3 mm ou 0,12 pol.
    Pente para detalhes L = comprimento do pelo restante de 5 mm ou 0,19 pol.

    Deslize o pente para detalhes na parte frontal da cabeça do aparador para detalhes e empurre para baixo até ouvir um clique (imagem 2).

    Pentes para sobrancelhas e detalhes Philips
