Dependendo do seu modelo, os aparadores para pelos do nariz Philips também podem ser fornecidos com pentes para sobrancelhas e detalhes.
Os pentes aparadores estão disponíveis nos seguintes comprimentos e designs:
Pentes para sobrancelhas
Pente para sobrancelhas S = comprimento do pelo restante de 3 mm ou 0,12 pol.
Pente para sobrancelhas L = comprimento do pelo restante de 5 mm ou 0,19 pol.
Deslize o pente para sobrancelhas na cabeça do aparador para pelos do nariz (imagem 1). Certifique-se de que o pente aparador desliza nas ranhuras de ambos os lados da cabeça.
Pentes para detalhes
Pente para detalhes M = comprimento do pelo restante de 3 mm ou 0,12 pol.
Pente para detalhes L = comprimento do pelo restante de 5 mm ou 0,19 pol.
Deslize o pente para detalhes na parte frontal da cabeça do aparador para detalhes e empurre para baixo até ouvir um clique (imagem 2).
