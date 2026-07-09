Assistência Philips O meu modelador Philips desligou-se inesperadamente

Não se preocupe. Para a sua tranquilidade, o modelador Philips está equipado com uma função de desactivação automática, que é activada quando o modelador não for utilizado durante 1 hora.

Para activar o modelador Basta premir o botão ON/OFF para voltar a ligar o modelador.