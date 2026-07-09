O meu modelador Philips desligou-se inesperadamente

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Não se preocupe. Para a sua tranquilidade, o modelador Philips está equipado com uma função de desactivação automática, que é activada quando o modelador não for utilizado durante 1 hora.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHD340/10 , BHD017/40 , BHD350/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›